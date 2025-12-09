TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic'i Ve Keipa Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i Kabul Etti

(TBMM) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic'i ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i kabul etti.

Halilagic'in kabulünde, Bosna Hersek ve Türkiye'nin ortak tarih, kültür ve coğrafya bağları ile halklar arasındaki sarsılmaz kardeşliğinin, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda güçlü bir şekilde sağlanmasına önemli katkı sunduğu vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurtulmuş kabulde, Bosna Hersek'in huzur ve istikrarını Balkanların, hatta Avrupa'nın barış ve esenliğiyle doğrudan bağlantılı gördüklerini, bu nedenle Türkiye'nin, Bosna Hersek'te ekonomik kalkınmayı, siyasi uzlaşıyı, istikrarı ve pozitif gündemi her zaman güçlü bir şekilde desteklediğini ifade etti. Bosna Hersek'teki tüm gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ettiklerini belirten TBMM Başkanımız Kurtulmuş, milli çıkarları ilgilendiren hayati meselelerde, Boşnakları birlik ve beraberlik içinde görmenin samimi arzularını olduğunu kaydetti."