TBMM Başkanı Kurtulmuş, Baro Başkanları ile Terörsüz Türkiye Sürecini Görüştü

(ANKARA) - T Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen baro başkanlarını Meclis'te kabul ederek, Terörsüz Türkiye sürecini görüştü.

Kabulde baro başkanlarının bölgedeki çalışmalarına ilişkin bilgi alan Kurtulmuş, görüş ve talepleri de dinledi. Görüşmede özellikle Terörsüz Türkiye süreci ele alındı.

Baro başkanlarının sürece dair değerlendirmelerini önemsediklerini belirten Kurtulmuş, bu sürecin tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı. "Terörsüz Türkiye süreci, Kürtlerin onurunu, Türklerin gururunu koruyacak ortak bir çabaya dönüşmelidir" diyen Kurtulmuş, bu hedef doğrultusunda toplumsal duyarlılığı artıracak adımların önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş ayrıca, sürecin tam anlamıyla milli birlik ve kardeşlik anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'ın da yer aldığı görüşmeye katılan baro başkanları şöyle:

Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, Ağrı Baro Başkanı Serdar Günakın, Batman Baro Başkanı Abdülhamit Çakan, Bingöl Baro Başkanı Yusuf Ketenalp, Bitlis Baro Başkanı Gülhan Bayram, Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, Iğdır Baro Başkanı Ahmet Tutulmaz, Kars Baro Başkanı Necat Yağcı, Mardin Baro Başkanı Ahmet Duyan, Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik, Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, Siirt Baro Başkanı Muhammet Alptekin, Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık, Tunceli Baro Başkanı Doğukan Kudat ve Van Baro Başkanı Sinan Özaras.