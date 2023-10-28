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TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Filistin Mitingi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.