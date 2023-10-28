TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash ile görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Filistin Mitingi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Filistin Mitingi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.
İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Güncel