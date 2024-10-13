TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile Filistin Konusunu Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmede, Ghobash ile en son bir araya geldiklerinde Filistin konusunun ana gündem maddesi olduğunu, bugün de Filistin halkının sorunlarının aşılabilmesi, soykırımın durdurulması, acil yardımın sağlanması, ateşkesin temin edilmesi ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması için mücadele edilmesinin yine ana gündemde yer aldığını dile getirdi.

BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash'ın İstanbul'da düzenlenen büyük Filistin mitingine katılımını unutmayacaklarını söyleyen Kurtulmuş, BAE ile bölge barışının sağlanması için ortak adımlar atılmasının temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, ayrıca BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash'ı Türkiye'ye davet etti.