TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılış programına katılan Kurtulmuş, daha sonra yerleşkedeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde öğrencilerle bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş ile Rektör Prof. Dr. Bülent Kent de eşlik etti.