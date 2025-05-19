TBMM Başkanı Kurtulmuş: Artık bu dağlarda korku, ölüm kurşunlar, bombalar değil, kardeşlik türküleri söylenecek (2)

'SİVİL TOPLUM BULUŞMASI' PROGRAMINA KATILDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekili ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, Şırnak Üniversitesi'nde düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programına katıldı. Programa ayrıca sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri de katıldı.

'ŞIRNAK, ADETA PETROLÜN BAŞKENTİ'

Burada konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da 2019 yılında başlayan üretimin günümüzde 81 bin varile ulaştığını ifade ederek, "Hakikaten Şırnak'ta olmak çok güzel. Sizlerle bir arada olmak çok güzel. Bugün çok özel, çok anlamlı bir günde Şırnak'tayız. 19 Mayıs bayramı vesilesiyle buradayız. Ülkemizin bağımsızlığı yolunda ilk adımın atıldığı 19 Mayıs 1919'da Türkiye'nin bağımsızlık yolu çizildi. Bugün biz burada, Gabar'da özellikle gençlerimizle beraber Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık yoluna çıktık. O yürüyüşümüzü Gabar'da yaptık. Hakikaten büyük bir heyecan ve mutluluk içerisindeyiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye Şırnak'ta, Gabar'da tarih yazıyor. Zira biz aslında Terörsüz Türkiye'nin ilk örneklerini Gabar'da bu proje ile petrol, arama ve üretim projesiyle bundan birkaç yıl önce uygulamaya koyduk. Bir dönem adı terörle anılan gidilemez, girilemez denilen yerlerde 2019 yılında başladığımız sismik çalışmalar 2021 yılında meyvesini verdi. ve biz ülkemizin Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini Gabar'da gerçekleştirdik. ve yine çok kısa bir süre içinde bugün 81 bin varil günlük üretime çıktık. Bugün artık Şırnak adeta, ben her geldiğimde söylüyorum biliyorsunuz, petrolün başkenti. Tabii sadece petrol üretimi ile değil inşallah üretimimiz artacak ama onun dışında özellikle Irak, Türkiye, Ceyhan boru hattıyla sadece Türkiye'nin değil dünya petrol piyasaları için hakikaten önemli bir yer. Onun için, Şırnak petrol ile büyümeye, petrol ile gelişmeye, kalkınmaya inşallah bundan sonra da devam edecek. Geldiğimiz nokta çok önemli. Türkiye bundan sadece 7 sene önce Türkiye petrollerinin 36 bin varil petrol ürettiği bir noktadan bugün sadece Gabar'da 81 bin varil petrol üretir hale geldi. İnşallah üretimimizi daha da artıracağız" dedi.

'BU BÖLGE YILLARCA TERÖRLE MÜCADELE ETTİ'

Gabar Dağı'nın istihdam kapısı haline geldiğini belirten Bakan Bayraktar, "İnşallah petrol beraberinde Şırnak'ın zengin maden kaynakları, bunları da ekonomimize kazandırarak başta Şırnak olmak üzere bu bölgeye istihdam getireceğiz, bu bölgeye yatırım getireceğiz ama ülkemizin kalkınmasına da bu şekilde inşallah katkı sağlayacağız. Petrol üretimi bizim için önemli. Çünkü Türkiye'nin ekonomideki en önemli açmazlarından bir tanesi maalesef cari açık meselesi. Bizim mutlak suretle bu cari açığı oluşturan kaynakları ortadan kaldırmamız lazım. O tarafa baktığımızda karşımıza petrol ithalatımız, karşımıza doğal gaz ithalatımız, kömür ve maden ithalatımız geliyor. Dolayısıyla Türkiye enerjideki bu dışa bağımlılığını düşürdükçe enerjide Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi mutlaka enerjide bağımsız bir ülke yapacağı sefine ulaştıkça Allah'ın izniyle ekonomideki bütün problemlerini de aslında ortadan kaldırmış olacağız. Biz sanayimizi katma değerli ürün üretir hale getirdikçe ve bu dışa bağımlılıktan enerjiyi kurtardıkça inşallah çok daha güçlü ve çok daha büyük bir ülke haline geleceğiz. Tabii Şırnak ve Gabar projemiz bugün bizlerin iftihar vesilesi olan bu proje bizim için ayrı bir özel. Çünkü ifade ettim bu bölge yıllarca terörle mücadele etti. Ama bugün işte üretimini gördüğümüz büyük bir heyecanla herkesin büyük bir heyecanla gördüğü Gabar'daki petrol aslında milyonlarca yıldır Gabar dağlarının altında duruyor. Ama aramadığınız zaman bulma şansınız yok. Bulduğunuz petrolü de üretmeniz icap ediyor. Çok şükür biz kararlılıkla, inançla, ısrarla bu hayretlere devam ettik. Türkiye bütün kurumlarıyla ama özellikle milletimiz başta Şırnak halkı olmak üzere arkamızda çok güçlü bir şekilde durdu. Onların hayır dualarını biz her zaman arkamızda hızlı hissettik ve bu sayede de bu neticeleri aldık. Şimdi artık Gabar; vekilimiz konuştu, belediye başkanımız söylediler. Artık istihdam kapısı oldu. Şırnaklı gençlerimiz için artık Şırnak'ın dışında gurbette iş aramaya gerek yok. Burada 3200'ün üzerinde kardeşimiz şu anda çalışıyor. Kadınlarımız çalışıyor. Dolayısıyla inşallah büyüyerek buradaki faaliyetleri devam edecek. Daha çok kardeşimize iş imkanı üreteceğiz, AŞ imkanı üreteceğiz ve inşallah hep birlikte terörsüz Türkiye'nin bu küçük bir kesiti son 3-5 yılda gördüğümüz kesiti bütün Türkiye'ye yayacağız. Allah'ın izniyle o zaman Türkiye inşallah çok daha kararlılıkla güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin de yüzyılını bu anlamda yapacağız" diye konuştu.

'FATURALARDA DESTEKLEMEYE İNŞALLAH DEVAM EDECEĞİZ'

"Değerli kardeşlerim bu vesileyle tabii bizim enerji bağımsızlığına giden yolda bir başka önemli işimiz doğal gaz arama işi. Ondan da bahsetmem lazım çünkü sıcak bir gelişme var. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize bu müjdeyi açıkladılar. Karadeniz'de biz şu anda üretim yaptığımız Sakarya gaz sahasının 80 kilometre güneybatısında yeni bir doğal gaz keşfi yaptık. 75 milyar metreküplük 30 milyar dolar piyasa değeri olan bu keşif ve artık konutlarımızın doğal gaz ihtiyacını 3,5 yıl boyunca sadece bu sahadan karşılayabilecek bir rezervi orada keşfettik. Tabii doğal gaz çok önemliydi. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız AK Parti iktidara geldiğinde dedi ki; 'Sadece 5 şehirde olan doğal gazı biz Türkiye'deki bütün illerimize, Türkiye'deki bütün hanelere götüreceğiz. Bu Türkiye coğrafyasını düşündüğünüzde çok zor, çok iddialı bir hedef. Ama biz buna, bu hizmete talip olan bir ekip olarak bu hedefi gerçekleştirdik. Hamdolsun Şırnak dahil Türkiye'nin bugün 81 ilinde 900'ün üzerinde yerleşim yerinde ilçelerimizde, beldelerimizde, mahallelerimizde artık hamdolsun doğalgaz var. Ama hedef artık bu doğalgazı kendi kaynaklarımızı öğretmeye, kendi doğalgazımızı keşfetmek. Onun için biz dedik ki evet coğrafya kader ama enerjide dışa bağımlılık kader değildir anlayışıyla yola çıktık. Kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi jeologlarımızla, kendi çocuklarımızla Karadeniz'de, Akdeniz'de, Gabar'da, Türkiye'nin her yerinde Nerede petrol ve doğalgaz varsa bulacağız dedik. Bulduğumuz petrolü doğalgazı üretip insanımızın hizmetine vereceğiz dedik. ve bu yolda çalışmalarımıza büyük bir heyecanla, büyük bir gayretle inançla devam ediyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var. Yapacak çok işimiz var. Ama inanıyorum ki biz bu kararlı adımları attıkça milletimizin dualarıyla tek bir vücut halinde inşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Tabii bunları yaptığımızda Vatandaşlarımıza bunların yansımaları olacak. Bakın bugün devlet olarak 2022, 23 ve 24 yıllarında yaklaşık 1 trilyon liralık bir elektrik ve doğal gaz desteğimiz vatandaşlarımıza sundu. Doğal gazda faturaların yüzde 70'ini devlet olarak biz karşılıyoruz. Hazinemiz karşılıyor. Elektrikte faturanın yaklaşık yüzde 50'sini devlet olarak biz karşılıyoruz. İnşallah Sakarya gaz sahasında ürettiğimiz doğalgaz gelirleriyle Gabar'da, Diyarbakır'da, Batman'da, Adıyaman'da, Trakya'da ürettiğimiz petrol gelirleriyle beraber hazinemiz daha güçlü olacak. Biz de sizleri bu anlamda faturalarda desteklemeye inşallah devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bugün hakikaten güzel bir gündü. Bu güzel günü sizlerle, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle, değerli Şırnak rahatlığıyla beraber artık kapatıyoruz. Gabar'da büyük bir heyecan içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız netice verecek" dedi.

'MEHMET İRFAN GÜLER'İN ADI YAŞATILACAK'

Çalışmalar sırasında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Mehmet İrfan Güler'in isminin yaşatılacağını ifade eden Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Elbette bu çalışmalar esnasında büyük bir gayret var. Ta 2019'dan başlayan o sürede ve isimlerini o dağlarda yaşattığımız şehitlerimiz var. Şehit Esma Çevik, Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimiz. Bizim kendi çalışma arkadaşlarımız var. Mehmet İrfan Güler kardeşim var. 27 yaşında genç İzmir Petrol Müdürü, maalesef biliyorsunuz orada bir kaza yaşadık ve orada vefat etti. Bunu anlatmama müsaade edin. Ben bakan yardımcım cenazeye iştirak etti. Ben de babasıyla görüştüm. Mehmet İrfan Güler'in babası telefonda 'Ben sizin için ne yapabilirim, benden ne istersiniz?' diye sorduğumda, bana 'Sizden bir şey istiyorum' dedi, 'Buyurun' dedim, dedi ki, 'Ben Mehmet İrfan Güler'in sadece adını yaşatmanızı istiyorum.' ve bugün o dağlarda sahalarımızdan birinin adı Mehmet İrfan Güler Sahası. Ben bu vesileyle o kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Mardin'de geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat eden bir daire başkanı kardeşim yine bu bölgedeki çalışmalarda; inşallah Cenab-ı hak Bülent Sadioğlu kardeşimize de rahmetiyle muamele eder. Onun adını da yine o sevdiği dağlarda yaşatıyoruz Bülent Sadioğlu sahasında. ve son olarak şunu da ifade edeyim. Türkiye kararlı bir şekilde bu yoluna devam ediyor. İnşallah biz yılmadan, yorulmadan koşacağız. Bu dağlarda petrol, doğal gaz arayacağız. İnşallah bunu üretime katacağız ve devamında da değerli vekilimizin ifade ettiği gibi petrol üretimi arttıkça beraberinde buraya getireceğimiz hizmetler, yatırımlar artacaktır. Sadece devlet olarak değil, özel sektör olarak da buradaki yatırımların artacağını, burada istihdam kapılarının daha yoğun bir şekilde gençlerimiz için açılacağına ben yürekten inanıyorum."

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,