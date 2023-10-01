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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Ankara'daki terör saldırısı) Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları...

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Ankara'daki terör saldırısı) Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "( Ankara'daki terör saldırısı) Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir."

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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