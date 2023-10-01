TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Ankara'daki terör saldırısı) Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları...
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Ankara'daki terör saldırısı) Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "( Ankara'daki terör saldırısı) Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir."
Kaynak: AA / Güncel