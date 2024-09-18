TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Ankara Büyükelçisini Ağırladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u kabul etti. Bu önemli görüşme, basına kapalı olarak Meclis'te gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine dair detaylar paylaşılmadı, ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u kabul etti.
Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel