TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret ederek, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Deprem Şehitleri Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Mezarlara karanfil bırakan Kurtulmuş, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından yapılan duaya eşlik etti.

Ziyarette, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan da yer aldı.