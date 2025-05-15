TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Mayıs'ta Gabar Dağı'na Gidecek… Kurtulmuş'un PKK'nın Silah Bırakmasının Ardından Gabar Dağı'ndan Mesaj Vermesi Bekleniyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Mayıs'ta Gabar Dağı'na Gidecek… Kurtulmuş'un PKK'nın Silah Bırakmasının Ardından Gabar Dağı'ndan Mesaj Vermesi Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir grup milletvekiliyle 19 Mayıs’ta Şırnak’a giderek Gabar Dağı’nda, gençlerle bir araya gelmeye, terör örgütü PKK’nın kendini feshederek silah bırakmasının ardından yaşanan yeni süreçle ilgili mesajlar vermeye hazırlanıyor. Kurtulmuş, petrol üretimi yapılan Gabar Dağı’nda çalışmaları da yerinde inceleyecek.

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir grup milletvekiliyle 19 Mayıs'ta Şırnak'a giderek Gabar Dağı'nda, gençlerle bir araya gelmeye, terör örgütü PKK'nın kendini feshederek silah bırakmasının ardından yaşanan yeni süreçle ilgili mesajlar vermeye hazırlanıyor. Kurtulmuş, petrol üretimi yapılan Gabar Dağı'nda çalışmaları da yerinde inceleyecek.

Alınan bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında özel bir program düzenlenecek.

Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, Gabar Dağı'ndaki petrol üretimi çalışmalarını yerinde görmeye davet ettiği TBMM heyeti, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında, burada gerçekleştirilecek programa katılacak.

İktidar ve muhalefetten yaklaşık 50 milletvekiliyle Gabar Dağı'na gidecek olan Kurtulmuş, Şehit Esma Çevik Kulesi ve buradaki petrol sahasında gençlerle bir araya gelecek. Kurtulmuş'un burada, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili süreç ve "Terörsüz Türkiye" ile ilgili mesajlar vereceği öğrenildi. Kurtulmuş ayrıca Türkiye'nin enerji alanındaki politikalarına, enerji üretimine dikkati çekecek.

Gabar Dağı'nda 2021 yılında büyük bir petrol rezervi bulunduğu açıklanmıştı. Gabar Dağı'nda günlük yaklaşık 40 bin varil petrol üretimi yapıldığı belirtiliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: PKK'nın silah bırakma sürecini MİT titizlikle takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma süreciyle ilgili net mesaj
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Ertem Şener'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri

Yaptığı o açıklamalarla taraftarlar arasında tartışma yarattı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.