TBMM Başkanı Kahramanmaraş'ta, Bakanlar Mardin, Kayseri ve Erzurum'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Eti Bakır Fabrikasını ziyaret edecek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valilik, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma törenlerine katılacak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da ziyaretlerde bulunacak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ'da yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Azerbaycan'da düzenlenen Beden Eğitimi ve Spordan Sorumlu Bakanlar ve Yüksek Düzeyli Temsilciler Konferansı'nda konuşma yapacak, Polonya'da yapılan 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular 9 branşta mücadele edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alacak, Kapıçam Mezarlığı, Karacasu Konteyner Kenti ile Önsen-Kurtlar TOKİ Evleri'nde depremzede ailelere ziyarette bulunacak.

(Kahramanmaraş/15.00/16.00/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eti Bakır Fabrikasını ziyaret edecek, işçilerle öğle yemeği yiyecek.

(Mardin/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valilik, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma törenlerine katılacak.

(Kayseri/14.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret edecek, Yakutiye Meydanı ve Uzundere ilçesinde bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

(Erzurum/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ'da yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

(Podgoritsa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan'da düzenlenen Beden Eğitimi ve Spordan Sorumlu Bakanlar ve Yüksek Düzeyli Temsilciler Konferansı'nda (MINEPS) konuşma yapacak.

(Bakü/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Polonya'da yapılan 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon, muaythai, 7'li ragby, atıcılık ve triatlon olmak üzere 9 branşta mücadele edecek.

(Krakow, Tarnow, Nowy Targ, Wroclaw) (Fotoğraflı)

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