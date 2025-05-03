TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini duyururken, siyasiler başsağlığı mesajları paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Meclis Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

'VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını, derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

'TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE GAYRETİYLE HATIRLANACAK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mesajında, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

'ÖMRÜNÜN SON DEMLERİNİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN SEFERBER ETTİ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini 'Terörsüz Türkiye' hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti'nin, yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.