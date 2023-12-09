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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Ordu'da Balıkçıları Ziyaret Etti

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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Ordu'da, balıkçıları ziyaret etti. Komisyon üyeleri, balıkçıların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri arayışında olduklarını belirtti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Ordu'da, balıkçıları ziyaret etti.

TBMM'de, balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacı ile kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Ordu'nun Ünye ve Altınordu ilçesindeki balıkçıları ziyaret etti. İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında kente gelen 21 komisyon üyesi milletvekili, ilk olarak Ünye Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla bir araya geldi. Barınakta incelemelerde bulunan heyet, daha sonra onların sorun ve taleplerini dinledi. Burada konuşan Komisyon Başkanı İsmail Emrah Karayel, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarının araştırılması konusunda ikinci saha çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Karayel, "Sadece balık tutalım değil, balık tutalım ama sürdürülebilir bir şekilde tutalım, verimli bir şekilde tutalım ve doğayla dost bir şekilde bu süreci yönetelim anlayışı hakim. Bu da son derece güzel" dedi.

'TÜRKİYE'DE ÇOK DAHA FAZLA BALIK TÜKETİMİNİN ARTMASI LAZIM'

Türkiye'de balık tüketiminin arttırılması gerektiğini ifade eden Karayel, "Bizim balıkçılık filomuz, avcılık filomuz son derece güçlü. Avrupa'nın önde gelen filolarından birinden bahsediyoruz. Bizim buradaki sektörümüzde kullanılan av araçlarının, gemilerimizin bazıları imkanlar dahilinde okyanuslarda da avcılık yapıyor. Özellikle bu balık unu ve balık yağı konusundaki süreçlerde ülkemizdekinden çok daha fazla, bizim yine kendi paydaşlarımızın okyanuslarda, diğer büyük denizlerde tuttuğu balıklar da önemli. Çünkü burada tutulan hem insanlarımıza gıda olarak temin ediliyor hem balık yemi anlamında üretim tesislerinde kullanılıyor. O tesislerde üretilen balıklar son derece kaliteli balıklar, dünya standardında balıklar. İçeride avcılığın yapıldığı ya da yapılmadığı sezonlarda başta olmak üzere bütün sene boyunca yurt içinde tüketiliyor. Yurt içinde tüketildiği kadarı da ihraç ediliyor ve tercih ediliyor. Biliyorsunuz özellikle Türk somonu markası, bizim çupramız ve levreğimiz dünyada marka. Lezzeti itibarıyla da standartları itibarıyla da marka. Şimdi özellikle ülkemizde çok daha fazla rağbet görmeye başladı. Bunları da biliyoruz. Türkiye'de çok daha fazla balık tüketiminin artması lazım. Taleplerden bazıları da işe Milli Eğitim Bakanlığı marifetiyle çocuklarımıza balığın, balık tüketmenin öneminin anlatılması ve balık tüketiminin arttırılmasının bu vesileyle sağlanması" diye konuştu.

Karayel, sektöre yön verecek, gelecek için yol gösterecek, düzeltilmesi gereken noktalar ve çözüm önerileri ile herkesin işini kolaylaştıracak rapor elde etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Heyet, Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Su Ürünleri Kooperatifi'ni de ziyaret ederek, sektör temsilcilerinden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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