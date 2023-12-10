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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Görele'de İncelemelerde Bulundu

10 Aralık 2023 10:22 Son Güncelleme: 10:24 Abone Ol

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Giresun'un Görele ilçesinde incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri, Görele Merkez Balıkçı Barınağı'nı ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi ve balıkçıların sorun ve taleplerini dinledi.