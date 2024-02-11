Üye Girişi
Haberler

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Adana'da İnceleme Yaptı

Güncelleme:

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri Adana'da inceleme yaparak sektör temsilcileri ve balıkçılarla buluştu. Komisyon üyeleri, sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri Adana'da inceleme yaptı, sektör temsilcileri ve balıkçılarla buluştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığındaki komisyon üyeleri, Karataş ilçesindeki Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Burada balıkçıların taleplerini dinleyen heyet, Karataş Balıkçı Barınağı'na geçerek balıkçılarla sohbet etti.

Komisyon üyeleri, daha sonra bir otelde sektör temsilcileriyle düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Karayel, AA muhabirine, toplantıda sektör temsilcilerinin, sorunlarına çözüm önerisi gördükleri hususları ifade ettiklerini söyledi.

Komisyonun hazırladığı raporun verimlilik esası üzerine inşa edildiğini belirten Karayel, "Bizim buradaki asıl gayemiz, sektör temsilcilerini, sektörün sorunlarını ve bu sorunlara çözüm önerisi olarak gördükleri hususları dinlemek. Yapacağımız rapor çalışması kapsamında sadece bu önerileri değil, akademisyenlerimizin ve diğer paydaşlarımızın önerilerini de dikkate alarak bir rapor oluşturacağız." diye konuştu.

Karayel, saha çalışmalarının sonuncusunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bütün partilerin ittifakıyla kurulmuş bu komisyonda yine bütün partilerin oy birliğiyle herkesin göğsünü gere gere, 'evet bu raporu bütün paydaşlarla birlikte çalışarak biz hazırladık' diyebileceği bir rapor olsun istiyoruz ve böyle olacağına inanıyorum. Önümüzdeki hafta Meclis'te komisyon çalışmaları gerçekleştirilecek ve perşembe günü kapanış oturumunu da gerçekleştirmiş olacağız. Ondan sonra rapor yazım süreci başlamış olacak. Raporumuzu da mayıs-haziran aylarında tamamlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Balıkçılık Adana Tarım Çevre Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 11-12 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa - Manchester United maçı CANLI izle! 11 Şubat Aston Villa - Manchester United maçı canlı yayın izle! Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i! FB - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title