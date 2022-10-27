TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, maden ocağına gidecek, aileleri ziyaret edecek

TBMM Amasra'daki Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağını ziyaret edeceklerini bildirdi.

Yıldız, AA muhabirine, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak, benzer kazaların önüne geçilmesine yönelik önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun çalışma takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Komisyonun, TBMM Genel Kurulunda alınan kararla bütün partilerin ortak önergesiyle kurulduğunu anımsatan Yıldız, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Kazanın nedenlerinin belirlenmesinde ve araştırılmasında siyaset üstü ve objektif değerlerle hareket edeceklerini belirten Yıldız, "Amasra'da madenin bulunduğu yere gideceğiz. Bir kısım madenleri, özellikle taş kömürüyle alakalı madenleri yerinde inceleyeceğiz. Hem kamu kurum ve kuruluşları, bağlı, ilgili ve ilişkili bütün kuruluşlarla toplanacağız. Onları davet edeceğiz, komisyonda dinleyeceğiz." diye konuştu.

Yıldız, yaklaşık 3 aylık çalışma yürüteceklerini, gerekirse 1 aylık ek süre isteyeceklerini ifade etti.

"Araştırma Komisyonunun sonuçlarının, TBMM'de kanuni düzenlemelere esas olacak tarzda ışık tutacağı kanaatindeyiz." diyen Yıldız, komisyonun ilk toplantısında 17 milletvekilinin konuştuğunu, benzer kaygıları, hedefleri dile getirdiğini aktardı.

Akademisyenleri, özel sektörden, kamudan ilgili, ilişkili bütün kuruluşlardan yetkilileri komisyona davet edeceklerini anlatan Yıldız, "İyi bir çalışma programı yaptık, kazanın nedenine gerçek manada inecek tarzda bir çalışma yapacağız." bilgisini paylaştı.

Yargı ve yürütmenin işinin farklı olduğuna işaret eden Yıldız, "Onların alanına müdahale tabii ki söz konusu olmaz, olamaz. Yargının bağımsız şekilde karar vermesine gölge düşürecek herhangi bir yazı ve konuşma tabii ki olmayacak. Bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, milletvekillerinin ilk toplantıda yaptığı konuşmaları son derece olumlu bulduğunu belirterek, "Onlar da katkı koymak için çaba sarf edeceklerini söylediler. Hep beraber iyi bir çalışma ortaya koyacağımız kanaatindeyim. Hedefimiz tek. Acı üzerinden siyaset yapılmaz, yapılamaz. Hiçbir şekilde buna yeltenmeyiz zaten. Burada herhangi bir parti düşünmüyorsunuz. Herhangi bir partinin daha ötesinde, bu görev daha ön plana çıkıyor. Bunu ön plana alacağız." diye konuştu.

"Aileleri de dinleyeceğiz"

Muhalefetin, hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin de komisyonda dinlenmesi talebine değinen Yıldız, "Amaçlarımız, hedeflerimiz arasında var. Ama aileleri buraya çağırmak doğru olmaz. Biz ailelerinin yanına gideceğiz. Bizzat evlerine gideceğiz, bir kez daha taziyede bulunacağız." dedi.

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yaralı madencileri, ayrıca hayatını kaybeden madencilerin yakınlarını ziyaret ettiğini hatırlatan Yıldız, "Komisyon olarak da bunu yapacağız. TTK'nın ilgili bütün birimleriyle bu manada görüşeceğiz. Bizim bir hüküm, itham edici cümlemiz olamaz. Yani biz o makamda değiliz. O yüzden biz araştırmamızı yapacağız, hem de ailelerimizle bir arada olacağız. Tabii ki onları da dinleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Komisyon Başkanı Taner Yıldız, şöyle devam etti:

"Amasra'daki maden kazasının ardından devletin reflekslerinin, reaksiyonlarının çok hızlı olduğunu bir kez daha gördük. Bu, tabii ki kazanın üzerinde yapılacak yorumlar için farklı spekülatif cümleleri de getiriyor ama ambulans uçaklarıyla, orada yapılan yardımlarla, AFAD'ın, UMKE'nin, özellikle tahlisiye ekibinin bu konuda profesyonelleşen çalışmalarını bizzat gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan tutun bakanlarımıza ve bütün ilgili arkadaşlarımıza varıncaya kadar her biri bizzat olay mahallinde bulundular ve oradan direktiflerini, talimatlarını verdiler."