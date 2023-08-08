TBMM, Akbelen için 'olağanüstü' toplandı (2)

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ SÖZ ALDI

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine; Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detayların görüşülmesi gündemiyle 'olağanüstü' toplandı. Genel Kurul'da toplantı yeter sayısının bulunması üzerine, grubu bulunan siyasi parti temsilcileri gündeme ilişkin konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Karaman'da 2016 yılında Ensar Vakfı yurtlarındaki İl Milli Eğitim Müdürü olan Muharrem Büyüktürk'le yurtlarda çekilmiş fotoğrafları bulunan Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilmesini protesto etmek için Meclis Genel Kurulu'nda oturma eylemi başlattı. Tanal'a Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de destek oldu.