Nusaybin'de Şehitler İçin Anma Töreni Düzenlendi

ANMA TÖRENİNE KATILDI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 Ekim 2019 tarihinde Suriye tarafından atılan havan mermilerinin patlaması sonucu şehit olan 11 kişi için DSİ Çağ Çağ Regülatörü Piknik Alanı'nda anma ve mevlit programı düzenlendi. Programa; AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Vali Tuncay Akkoyun, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, İl Müftüsü Enver Türkmen, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şehit Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir, kurum amirleri, askeri erkan, bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ile şehit ve gazi aileleri katıldı. Protokol üyeleri, program öncesi şehit ve gazi ailelerinin masalarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlitler okundu, İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti. Programda ayrıca şehit çocuklarına bisiklet hediye edildi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİNDEYİZ'

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, programda yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu ifade ederek, "Terörsüz Türkiye ideali, sadece ülkemiz için değil, tüm bölge için tarihi bir fırsattır. Bu süreçte hiçbir gizli ajanda, hiçbir taviz yoktur. Milletimizin gözü önünde, şeffaf bir kardeşlik süreci yürütüyoruz. Biz sadece silahların sustuğu değil, kalplerin de barıştığı bir Türkiye istiyoruz. İsrail'in insanlık vicdanında olduğu gibi hukuk önünde de mahkum edilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

'BU TOPRAKLARDA ARTIK TERÖR DEĞİL, BARIŞ EGEMEN OLACAK'

Vali Tuncay Akkoyun, törende yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve kardeşliğin bu toprakların mayasında bulunduğunu ifade ederek, "Malazgirt'ten 15 Temmuz'a kadar bu vatan, şehitlerimizin ve gazilerimizin destansı mücadelesiyle ayakta kaldı. Artık bu coğrafyada terör değil, barış ve kardeşlik egemen olacak. Devletimiz, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara bugüne kadar fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecek. Artık analar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

'SANA SÖZ BABA, BARIŞ GELECEK'

Şehit Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir ise babası için kaleme aldığı 'Yüreğimin ince sızısı' adlı şiirini okudu. Demir, konuşmasında "Sen gittikten sonra benim bildiğim hayat bitti baba. Babalığına doydum ama dostluğuna doyamadım. 'Zamanla alışırsın' dediler ama bu acı yüreğime mühürlendi. Bu mücadele sana söz baba, bu topraklarda barış gelecek. Belki sen göremeyeceksin ama bizler bunu nesilden nesile aktaracağız" dedi.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),