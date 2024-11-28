TBMM Adalet Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde Tartışmalar

(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri başladı. Görevliler, toplantı başlamadan önce muhabirlere komisyonda telefon ile görüntü çekmelerinin yasak olduğu uyarısında bulundu. CHP'li vekiller duruma tepki göstererek, neden bugün böyle bir yasak getirilidiğini sordu. Bir süre devam eden tartışmaların ardından 10 dakika ara verildi. Aranın ardından Komisyon yeniden toplandı ve görüşmelere geçildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, salona girdikten sonra milletvekilleriyle tokalaştı.

Toplantı başlamadan önce görevliler muhabirlere telefonla görüntü çekmenin yasak olduğu uyarısı yaptı. CHP'li vekiller duruma tepki gösterek, Başkan Mehmet Muş'a "Şu ana kadar var olan uygulamaları neden değiştiriyorsunuz" dedi. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Bütçede bugün 20'nci gün. Yarın bitecek. Neden uygulamaları devam ettirmiyoruz" diye sordu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Birçok muhabir buraya yaklaştırılmıyor. Gizliyeceğiniz birşey mi var. Böyle şey olmaz" şeklinde konuştu.

Tepkiler üzerine Komisyon Başkanı Muş, bir değişiklik yapılmadığını söyleyerek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya, "Siz çekin Sayın Ağbaba. Ortadaki alan o kadar karışık oluyor ki Bakan da geçemiyor. Eline cep telefonu alan geliyor. Kuralları koymuyoruz, çekim yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tartışmaların bir süre devam etmesi üzerine, 10 dakika ara verildi. Aranın ardından Veli Ağbaba, gazetecilerin yanına gelerek "Yasak kalktı" dedi.

Daha sonra, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunuma başladı.

Öte yandan DEM Partili vekillerin bulunduğu sıralarda, 2015 yılında öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin fotoğrafları yer aldı.