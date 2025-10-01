Haberler

Erdoğan F-35'ler İçin Takipteyiz

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde gündeme gelen F-35'lere ilişkin olarak, "Biz onlara dedik ki, 'Parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz'. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde gündeme gelen F-35'lere ilişkin olarak, "Biz onlara dedik ki, 'Parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz'. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz" dedi.

TBMM 28'inci Dönem 4.Yasama Yılı açılışı nedeniyle TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini anımsatarak, "F-35 konusu çok merak ediliyor. Meraktayız, bir diyeceğiniz olur mu" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Ne kadar da meraktalar. Ben senin kadar merakta değilim. Biz onlara dedik ki, 'Parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz'. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Gazze'ye yaklaşan Sumud Filosu'nda saldırı alarmı! 20 İsrail gemisi 3 mil uzaklıkta

Dünyanın gözünü diktiği filoda saldırı alarmı: 3 mil uzağımızdalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5-0 biten maç sonrası Arda Güler için söylenenler olay

Real Madrid TV'den 5-0 biten maç sonrası Arda'ya olay sözler
Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti

Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.