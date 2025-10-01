TBMM 28. Dönem Açılışında Liderler Bir Araya Geldi

(ANKARA) - TBMM 28. Dönem 4. Yasama yılı açılışı sonrası yapılan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi parti liderleri bir süre görüştü. Görüşmeye ilişkin konuşan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Elbette komisyonla ilgili konuları konuştuk ve kendi görüşümüz olarak TBMM'de kurulan komisyonun çalışmalarının bir an önce yasal düzenleme seviyesine geçmesi gerektiğine dair vurgularımızı ifade ettik" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM 28. Dönem 4. Yasama yılı açılışı sonrası yapılan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında siyasi parti liderleri bir süre görüştü. Erdoğan'ın TBMM Tören Salonu'nda bulunan bir odada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya gelmesiyle başlayan toplantıya daha sonra resepsiyona katılan siyasi partilerin liderleri de davet edildi. Toplantıda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yer aldı.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Çok üzün süre kalmadık. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın TBMM Başkanıyla selamlaştık. İyi dileklerimizi ileterek ayrıldık" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici görüşmeye ilişkin, "Gayet güzel. Her şey yolunda" değerlendirmesini yaptı.

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, "Şu anda bir süreç yürüyor. Bu süreç çok önemli aşama aşama ilerliyor. Bu kadar önemli bir sorun aşamalarla çözülmeye gayret edilirken o komisyonda oluşan ruhun buraya yansıması. Tamamen komisyona ilişkin kısa bir açıklama yaptı Numan Bey" ifadesini kullandı.

"Umudumuz yasal düzenleme sürecinin hızla başlaması"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Görüşme iyiydi. Elbette komisyonla ilgili konuları konuştuk ve kendi görüşümüz olarak TBMM'de kurulan komisyonun çalışmalarının bir an önce yasal düzenleme seviyesine geçmesi gerektiğine dair vurgularımızı ifade ettik. Bütün umudumuz bir yasal düzenleme sürecinin hızla başlaması. Bunu da bugün ifade ettik" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Güzel bir sohbet oldu. Yeni dönemle alakalı sohbet etmiş olduk" dedi.