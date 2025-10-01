Erdoğan, DEM Parti'ye Özür Diledi

(ANKARA) - TBMM 28. Dönem 4. Yasama yılı açılışı sonrası yapılan resepsiyonda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini sıkmamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "O konuyla ilgili gün içinde gerekli açıklama yapıldı. Konuya açıklık getirmek üzere bize ziyaretleri de oldu. Üzgün olduklarını belirttiler. Bu kadarını söyleyebilirim teşekkürler. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılış oturumunda yaptığı konuşmanın ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) grubuna giderek el sıkıştı. Erdoğan, el sıkışma sırasında, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin elini sıkmadı. Daha sonra DEM Parti Heyeti ile bir araya gelen Erdoğan, ellerini sıkmadığı için DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'ye özürlerini iletti.

TBMM 28. Dönem 4.Yasana yılı açılışı sonrası yapılan resepsiyonunda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "O konuyla ilgili gün içinde gerekli açıklama yapıldı. Konuya açıklık getirmek üzere bize ziyaretleri de oldu. Üzgün olduklarını belirttiler. Bu kadarını söyleyebilirim." dedi.

Erdoğan'dan Hatimoğulları'na "Kusura bakmayın"

Hatimoğulları'nın bu açıklamasından dakikalar sonra resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyetle DEM Parti masasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleriyle tokalaştı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları ile de tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olayla ilgili "Kusura bakmayın" dedi. DEM Parti Milletvekili Sezai Temelli'ye, gün içinde "Söyledin mi?" diye soran Erdoğan, Temelli'den "Evet söyledim" yanıtını aldı.

Bir süre DEM Parti masasındaki milletvekiliyle sohbet eden Erdoğan daha sonra masadan ayrıldı.

Babacan, DEM Parti masasını ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan DEM Parti masasını ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile sohbet eden Babacan DEM Parti'li milletvekilleriyle de tokalaştı.