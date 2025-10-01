TBMM Açılış Resepsiyonu... Cedet Yılmaz: Türkiye Yüzyılının Hak Ettiği Yeni Bir Anayasayı Ülkemize Kazandırmamız Gerekir, Diye İnanıyoruz

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM 28'inci Dönem 4.Yasama Yılı açılışı resepsiyonunda, "Cumhuriyetimizin birikimlerini temel alarak o kazanımlarımızı hassasiyetle koruyarak, Türkiye yüzyılının hak ettiği yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmamız gerekir, diye inanıyoruz" dedi.

TBMM 28'inci Dönem 4.Yasama Yılı açılışı nedeniyle TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yılmaz basın mensuplarının TBMM 28'inci Dönem 4.Yasama Yılı açılışına CHP grubunun katılmamasına ilişkin değerlendirmelerini sorması üzerine, "Bu sene olmadı ama takdir kendilerinin. Bir şey diyemiyorum ama böyle olmamasını temenni ederdik" yanıtını verdi.

Bir basın mensubunun, geçen yılki iktidar ve muhalefetin "normalleşme" sürecindeki resepsiyonda ortamın daha farklı olduğunu hatırlatması üzerine Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılan siyasi parti gruplarının liderleriyle yaptığı yarım saatlik toplantıyı belirterek, "Katılan bütün gruplarla Cumhurbaşkanımız arka odada... Ben de biraz gecikmeli katıldım. O da güzel bir ortamdı gerçekten. Çok sıcak, samimi bir ortam. Tüm partiler oradaydı. Hep bunu söylüyoruz: Demokrasilerde partiler farklı şeyler söyleyecek. Aksi takdirde bir tane parti olurdu. Mutlaka farklılıklar olacak zaman zaman polemikler de olur sıcak tartışmalar da olur ama sonuçta bütün partiler bu ülkenin partileri, bu demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Dolayısıyla yeri geldiğinde de bu insani ortamların, milli konularda tabi ortak tavırların ortaya konmasında büyük fayda var diye düşünüyorum" dedi.

"Anayasanın asıl konuşulacağı yer Meclis"

Yılmaz, basın mensuplarının Anayasa çalışmalarında hangi aşamada olduklarını sorması üzerine Yılmaz şu yanıtı verdi:

Yoğun bir çalışma sürdürüyoruz doğrusu sürekli toplanıyoruz .Tabii bu parti içi, hükümet içi bir çalışma. Ancak Anayasanın asıl konuşulacağı yer Meclis. Biz partimizin görüşünü, perspektifini hazırlıyoruz bir anlamda ve muhalefete de bu konuda çağrı yapıyoruz doğrusu. Onlar da, bütün partiler aslında kendi çalışmalarını yapmalılar. Ardından bunlar Türkiye'nin birikimi olarak olabilecek en yüksek mutabakatla yeni bir anayasanın zeminini oluşturmalıdır. İnanıyorum Türkiye bunu hak ediyor.

"Bu utançtan kurtarmak lazım ülkemizi"

Şu anki anayasamız 12 Eylül darbe sonrası yapılmış. Bir defa bu utançtan kurtarmak lazım ülkemizi. Ne zaman yapıldığını hepimiz biliyoruz. İkincisi bu süreçte birçok değişimler yaşanmış anayasada. Dolayısıyla dilinden tutun, maddeler arası tutarlılığa kadar iç tutarlılıkta sorunlar var.

"Bir partinin anayasası olmaz, ülkenin anayasası olur"

Bir diğer yandan da ben şunu düşünüyorum doğrusu: Artık yeni bir dönemin eşiğinde dünya. Yapay zeka teknolojilerinden dünyadaki yeni yapılanmaya varıncaya kadar gelecek odaklı daha farklı bir perspektif ile de geçmiş birikimi hiçbir şekilde ihmal etmeden elbette gençlere, geleceğe odaklı bir anayasa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biz kendi çalışmalarımızı ciddiyetle devam ettiriyoruz. Sürekli bir şekilde farklı anayasal konuları tartışıyoruz, dünyadaki gelişmeleri tartışıyoruz ve bir perspektif oluşturuyoruz. Ama dediğim gibi bir partinin anayasası olmaz, ülkenin anayasası olur. Partiler buna katkıda bulunurlar. Muhalefeti hep davet ediyoruz; gelin siz de kendi perspektifinizi ortaya koyun. Sonra bir araya gelsin partiler. Meclis başkanımız evvelki yıl bir tur yapmıştı biliyorsunuz. Buradan tekrar çağrıda bulunuyoruz: Muhalefet kendi anayasa perspektifini getirsin. Biz de koyalım ortaya. Diğer partiler de koysun. MHP zaten bir hazırlık yapmıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla bütün partiler bu hazırlıklarını ortaya koyarlarsa hepsinin bir araya geldiği meclis çatısı altında en yüksek mutabakatla Türkiye bu konuları rahatlıkla tartışabilir. Bu olgunluğa geldiğimizi düşünüyorum.

Cumhurbaşkanımız elbette takip ediyor çalışmalarımızı. Biz sürdürüyoruz. bu ortamın oluşmasına bağlı yani diğer partilerin özellikle muhalefetin bu konudaki tavrına da bağlı orada bir olumlu yaklaşım ortaya çıkarsa meclis inisiyatifi alarak bu muhtemelen Meclis Başkanlığı koordinasyonluğunda olur.

"Temsil gücü çok yüksek bir Meclis'ten bahsediyoruz"

Türkiye bu konuda hakikaten...Ne diyelim? Gökyüzünün altında konuşulacak bir şey kalmadı bu konuda. Daha önce Cemil Çiçek Bey'in döneminde Meclis'te binlerce sayfa tutanak var. Bütün kesimlerin görüşleri alındı. Dolayısıyla belli bir seviyeye gelmiş durumda. Uluslararası anlamda Türkiye'nin prestijini de yükseleceğine inanıyorum. Türkiye 100 yılında yeni bir anayasayı hak ediyor. ve meclisimiz de şu anda çok geniş bir temsil gücüne sahip. Her zaman böyle meclisler oluşmuyor. Şu anda toplumun hakikaten neredeyse yüzde yüzüne yakını mecliste şu veya bu oranda temsil ediliyor. Dolayısıyla temsil gücü çok yüksek bir meclisten bahsediyoruz. Türkiye bunu başarabilir diye inanıyoruz. Elbette cumhuriyetimizin birikimlerini temel alarak o kazanımlarımızı hassasiyetle koruyarak Türkiye yüzyılının hak ettiği yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmamız gerekir diye inanıyoruz."