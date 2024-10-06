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TBMM, 8 Ekim'de İsrail'in Saldırılarını Ele Alacak

TBMM, 8 Ekim'de İsrail'in Saldırılarını Ele Alacak
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TBMM Genel Kurulu, 8 Ekim Salı günü kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Türkiye'nin aldığı tedbirler hakkında bilgilendirme yapacağını duyurdu.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili 8 Ekim'de kapalı oturum düzenlenecek. Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bilgilendirme yapacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 8 Ekim Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda kapalı oturumda İsrail konusunda bilgilendireceğini açıklamıştı. TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi doğrultusunda Bakanlar Fidan ve Güler, İsrail'in Gazze'ye, Lübnan'a ve Suriye'ye yönelik saldırıları, çatışmaların bölgeye yayılması, Türkiye'nin aldığı tedbirler ve bölgedeki savaş riski konusunda bilgilendirme yapacak.

Kapalı oturum nedeniyle Genel Kurul Salonu'na dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Ayrıca Genel Kurul salonunun yanındaki odalar da oturum tamamlanıncaya kadar kapalı tutulacak. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek. Bilgilendirmenin ardından kapalı oturum sona erecek, Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, 39 maddeden oluşan Öğretmenlik Meslek Kanunun görüşmelerine devam edilecek. Geçen hafta kanun teklifinin ikinci bölümünün görüşmelerine başlanmış, ilk üç madde kabul edilmişti.

"İnsan Hakları İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu" çarşamba günü saat 13.00'te toplanacak. Başkanlık sunuşlarının ardından, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) islamofobi ve ırkçılık" konusunda sunum yapacak.

"Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu" da çarşamba günü saat 15.30'da bir araya gelecek. Başkanlık sunuşlarının ardından, alt komisyonların kurulmasıyla ilgili bilgilendirme yapılacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri de partilerin grup toplantılarının yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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