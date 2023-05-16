Tbmm, 28'inci Dönem Milletvekillerini Bekliyor... Şeref Holü'nde Yeni Dönem Hazırlıkları Başladı

28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılmasının ardından TBMM’de yeni dönem milletvekilleri için hazırlıklar başladı. TBMM Şeref Holü'nde yeni dönem milletvekilinin kayıt yaptırmaları için masalar kuruldu. Yeni dönem milletvekilleri seçim sonuçlarının kesinleşmesi ve seçildikleri kentlerin İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını almalarının ardından TBMM’ye gelerek kayıt işlemlerini yaptıracaklar.

Haber: BERKAY VAROL - Kamera: AZİZ METİN TURAN

28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasının ardından TBMM'de yeni dönem milletvekilleri için hazırlıklar başladı. TBMM Şeref Holü'nde yeni dönem milletvekilinin kayıt yaptırmaları için masalar kuruldu. Yeni dönem milletvekilleri seçim sonuçlarının kesinleşmesi ve seçildikleri kentlerin İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını almalarının ardından TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptıracaklar.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. YSK, henüz hem Cumhurbaşkanı hem de 28'inci Dönem milletvekili seçiminin resmi sonuçları açıklamadı. Ancak, TBMM'de yeni dönem için hazırlıklar başladı. Meclis'te Şeref Holü'nde, milletvekillerinin "kayıt işlemlerinin yapılması, parmak izlerinin alınması, mazbata teslimi, haberleşme, banka, rozet, araç işlemi' gibi işlemleri için masalar kuruldu. 81 ilden seçilen 600 milletvekilinin mazbatalarını aldıktan sonra TBMM'de kurulan masalara gelerek kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. Milletvekillerinin işlemlerini gerçekleştirmesi için görevlendirilen TBMM personelleri yardımcı olacak.

İLK TOPLANTI AND İÇME

Milletvekillerinin göreve başlamaları için TBMM Genel Kurulu'nda and içmeleri gerekiyor. TBMM, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te toplanacak ve bu birleşimde milletvekilleri için and içme töreni yapılacak

TBMM Genel Kurulu'ndaki and içme töreninde en yaşlı üye geçici başkan olarak oturuma başkanlık edecek. En yaşlı ikinci milletvekili de başkanvekilliği görevini üstlenecek. En genç altı milletvekili ise Başkanlık Divanı'nda katip üye olarak görev yapacak. En yaşlı üyenin geçici başkanlık görevi, Meclis Başkanı seçilinceye kadar devam edecek.