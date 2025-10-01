TBMM 28'inci Dönem Dördüncü Yasama Yılı Törenle Başladı
(TBMM) - TBMM'nin 28'inci dönem dördüncü yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM Anıtı'nda tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anıta çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Tekin Bingöl, Pervin Buldan, Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile milletvekilleri katıldı.
