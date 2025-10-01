Haberler

TBMM 28'inci Dönem Dördüncü Yasama Yılı Törenle Başladı

TBMM'nin 28'inci dönem dördüncü yasama yılı, TBMM Anıtı'nda düzenlenen bir törenle açıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirilen törende anıta çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Tekin Bingöl, Pervin Buldan, Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile milletvekilleri katıldı.

