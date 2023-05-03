Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan seçilen Alpaslan Erkoç, genel kurul sonrasında açıklamalarda bulundu. Yeni başkan Erkoç, delegelerin oyuyla engelli birey olan bir başkan seçildiğini belirterek, 'Sırtıma çok yük aldım. Bastonlarım sadece beni taşıyordu ama bundan sonra tüm engelli insanları taşıyacak. İnşallah Türk sporunu en güzel yerlere getireceğiz' dedi.

TBESF'nin yeni başkanı Erkoç: Bastonlarım tüm engellileri taşıyacak

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan seçilen Alpaslan Erkoç, genel kurul sonrasında açıklamalarda bulundu.

Federasyonun 2023 yılına kadar her zaman dışarıdan gelen isimlerce yönetildiğini vurgulayan yeni başkan Erkoç, "İlk defa içimizden bir insan olarak ben, delegelerin oyuyla engelli birey olan bir başkan seçildim. Sırtıma çok yük aldım. Bastonlarım sadece beni taşıyordu ama bundan sonra tüm engelli insanları taşıyacak. İnşallah Türk sporunu en güzel yerlere getireceğiz" dedi.