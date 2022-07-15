TBESF Başkanı Ergezen'den Hakkari Valiliği'ne ziyaret - Haberler

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TBESF Başkanı Ergezen'den Hakkari Valiliği'ne ziyaret

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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TBESF Başkanı Ergezen'den Hakkari Valiliği'ne ziyaret

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Hakkari Valiliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Hakkari Valiliği'ni ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Ergezen, Bedensel Engelliler Derneğini ziyaret ederek dernek başkanı Mesut Keskin ile bir araya geldi.

Derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Ergezen, daha sonra valiliğine geçerek Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile görüştü.

Valilik bahçesinde engelli sporcularla buluşan Ergezen, onlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

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