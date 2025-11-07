Haberler

TBB, İstanbul Mahkemesi Hakkında İnceleme Talep Etti

Türkiye Barolar Birliği, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvurarak inceleme ve görevden uzaklaştırma talebinde bulundu.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman kararına uymayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti hakkında inceleme başlatılması için HSK'ya başvurdu. TBB, başvurusunda söz konusu heyetin görevden uzaklaştırılmasını istedi.

TBB'nin konuya ilişkin yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Anayasa'nın 2, 6, 11, 138 ve 153. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kesin nitelikteki kararların uygulanması Anayasal bir zorunluluktur.

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uyarınca, ihlale konu kararı veren mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar vermekle yükümlüdür.

Yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatiyle; Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirilmesine yönelik anayasal ödeve aykırı şekilde ek karar kuran İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlatılması, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca heyet üyeleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi talebiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvurulmuştur."

Sağkan: Bu karar, HSK'nın Anayasa'nın ve yargı sisteminin itibarını korumak konusundaki tavrını ortaya koyacaktır

Başvuru hakkında açıklama yapan TBB Başkanı Erinç Sağkan ise şunları kaydetti:

"Tayfun Kahraman hakkında AYM kararını uygulamayarak açık şekilde Anayasa'ya aykırı tutum ortaya koyan mahkeme heyeti hakkında birliğimiz tarafından HSK nezdinde gerekli başvuru yapılmıştır. HSK' nın başvurumuz üzerine vereceği karar sadece basit bir idari karar anlamı taşımamaktadır. Bu karar, HSK'nın Anayasa'nın ve yargı sisteminin itibarını korumak konusundaki tavrını ortaya koyacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
