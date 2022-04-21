TBB'den yabancılara oturum izni için danışmanlık yaptığını belirten şirket hakkında suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), yabancılara oturma ve çalışma izni ile ehliyet alabilmeleri için danışmanlık hizmeti verdiği öne sürülen şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Information şirketi yetkilileri ve sosyal medya hesaplarının kullanıcıları tarafından, Türk Ceza Kanunu ve Avukatlık Kanunu'na aykırılık içerdiği değerlendirilen video kayıtlarının sosyal medya platformları üzerinden paylaşıldığı" belirtildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımlar üzerine şirket yetkilileri ve sosyal medya kullanıcıları hakkında Türkiye Barolar Birliğince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.