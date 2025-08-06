TBB'den Sahte Diplomalara İlişkin Açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB), "sahte diploma" ile avukatlık ruhsatı alan, baro levhasına kayıtlı olan ve avukatlık staj başvurusu kaydı bulunan kimsenin bulunmadığını bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamada, bazı kamu görevlileri adına bilgi ve rızaları olmaksızın çıkarılan e-imzalarla sahte diplomalar, ehliyetler ve ruhsatnameler düzenlendiğine ilişkin haberlerin kamuoyunda yer aldığı anımsatıldı.

Haberlerde, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden avukatların da bulunduğu bazı mezuniyet kayıtlarının değiştirildiği" iddialarının da gündeme geldiğine işaret edilen açıklamada, "Söz konusu iddialar üzerine yetkili mercilerle iletişim kurularak, konuyla ilgili iki ayrı iddianame düzenlendiği ve tespit edilen şüpheliler hakkında kamu davası açıldığı, ayrıca henüz iddianame süreci tamamlanmamış bir başka soruşturmanın daha sürdüğü bilgisine ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu dosyalarda yapılan inceleme sonucu, "bazı kişilere ait hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerinin hukuka aykırı şekilde tahrif edildiği ve bu yolla bazı sanıklar adına hukuk fakültesi mezuniyet kaydı oluşturulduğunu gösteren somut bulgular belirlendiği" aktarılarak, düzenlenmiş herhangi bir avukatlık ruhsatnamesinin ise bulunmadığı kaydedildi.

Şüpheli ve sanıkların cezalandırılması adına yürütülen soruşturma ve davaların takip edileceği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Şu ana kadar hazırlanan iddianamelerde şüpheli/sanık sıfatıyla adı geçen kişilere ilişkin Türkiye Barolar Birliği kayıtlarında yapılan incelemelerde, söz konusu şahıslar adına düzenlenmiş avukatlık ruhsatnamesi bulunmadığı, bu kişilerin herhangi bir baro levhasına kayıtlı olmadıkları ve staj başvurusu kayıtlarının bulunmadığı tarafımızca tespit edilmiştir.

Kamu düzenine duyulan güveni ve vefat eden meslektaşlarımızın hatırasını hedef alan bu hukuka aykırı fiiller karşısında, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vererek en ağır şekilde cezalandırılması için kamu davasını ve yürüyen soruşturmayı etkin şekilde takip edeceğimizi, gelişmeleri şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."