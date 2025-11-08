Haberler

TBB'den Dilovası Patlamasına Sert Tepki: 'Bu Bir Cinayettir'

Türkiye Barolar Birliği, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik üretim tesisinde meydana gelen ve altı kişinin ölümüne sebep olan patlamayı, 'önlenebilir bir cinayet' olarak nitelendirerek, iş güvenliği ve çocuk işçiliği konularında yaşanan ihmalleri eleştirdi.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik üretim yapılan bir iş yerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin, "Bu olay yalnızca bir 'iş kazası' değil, açıkça önlenebilir bir cinayet ve denetimsizliğin sonucudur" açıklamasını yaptı.

TBB Çocuk Hakları Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda meydana gelen yangında, yaşları 16 ve 17 olan iki çocukla birlikte toplam altı kadın işçinin yaşamını yitirmesi, ülkemizde işçi sağlığı, iş güvenliği ve çocuk işçiliği alanında süregelen ihmalleri ve denetimsizliği bir kez daha en acı biçimde ortaya koymuştur. Basında yer alan bilgilerde, hayatını kaybeden işçilerin sigortasız olarak çalıştırıldıkları, çalışma izinlerinin bulunmadığı ve aralarında çocuk yaşta çalışanların bulunduğu belirtilmektedir.

Bu durum, 4857 sayılı İş Kanunu'na, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e ve Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine açıkça aykırıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile ILO'nun 138 ve 182 No'lu Sözleşmeleri uyarınca, çocuk işçiliği her koşulda yasadışıdır ve devletin çocukları ekonomik sömürüden koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu olay yalnızca bir 'iş kazası' değil, açıkça önlenebilir bir cinayet ve denetimsizliğin sonucudur.

Türkiye Barolar Birliği olarak, yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı diliyor, olayın tüm yönleriyle şeffaf biçimde soruşturulmasını, sorumluların gecikmeksizin adalet önünde hesap vermesini, çocuk işçiliğiyle mücadelede etkin denetim ve caydırıcı yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Hiçbir ekonomik gerekçe, bir çocuğun yaşamından, bir kadının emeğinden daha değerli değildir. Bu trajedi, iş güvenliği, çalışma hakkı ve çocukların korunması alanlarında devletin asli sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
