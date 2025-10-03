TBB'den BM'ye İsrail'e Karşı Acil Müdahale Çağrısı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e karşı, Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara, filoda bulunanların ve Gazze halkının yaşam haklarını güvence altına almak için BM Şartı'nın 42. maddesi çerçevesinde silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri derhal uygulamaya koyma çağrısı yaptı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de insanlığa karşı suçların faili olduğu uluslararası kuruluşlar ve toplum tarafından da teyit edildiği belirtilen İsrail'in, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na da saldırmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şiddet içermeyen sivil bir girişim olan insani yardım filosuna yapılan saldırı, gemilerde bulunan farklı uyruklardan kişilerin alıkonulması, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımcı politikalarından bütün insanlığın etkilendiğini bir kez daha ortaya koymaktadır." denildi.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in Gazze'de uyguladığı ablukanın da kuvvet kullanımı niteliğinde bir yöntem olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut kuvvet kullanımının hukuka uygunluk sebebi olmadığından açıkça uluslararası hukukun ihlali söz konusudur. Bu sebeple, temelde hukuka aykırı olan ablukayı aşmak üzere yola çıkan insani yardım filosuna hangi karasularında müdahale edildiğinin de hiçbir önemi yoktur. Nerede olursa olsun, ablukayı sürdürmek üzere gerçekleştirilen her türlü müdahale uluslararası hukuka aykırıdır.

Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, insani, vicdani ve hukuki olarak kabul edilmesi mümkün olmayan bu saldırganlığa karşı kınama açıklamaları dışında harekete geçmeye, gerek insani yardım filosunda bulunanların gerekse Gazze halkının yaşam haklarını güvence altına almak üzere, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 42. maddesi çerçevesinde silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri derhal uygulamaya koymaya çağırıyoruz."