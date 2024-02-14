TBB Başkanı Erinç Sağkan: Toprak kaymasıyla ilgili etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Sağkan, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, alanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını ve sürecin işleyişine ilişkin bilgiler aldıklarını söyledi.

Hukukun işlemesini sağlayabilmeyi öncelediklerini ifade eden Sağkan, "Bunun için çaba gösteriyoruz ancak bugün itibarıyla önceliğimiz ise tabii ki hepimizin olduğu gibi 9 canımızın sevdiklerine kavuşabilmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Sağkan, Erzincan Barosuyla mağdur ailelerin avukatlık hizmetlerini yürüteceklerini anlattı.

Soruşturma kısmının önemli olduğunu vurgulayan Sağkan, "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz. Bunun takipçisi olacağız ancak şu anda kamuoyu ve bizimle paylaşılan çok net bir bilgi yok. Soruşturmanın selameti bakımından bu şekilde yürütülmesi uygun görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.