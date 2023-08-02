Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Sağkan, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Enis Yavuz Yıldırım ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör ile bir araya geldi.

Ziyarette, Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu (ACEP) ve e-görüş sistemine avukatların entegrasyonu konusu görüşüldü.

Görüşmede, Türkiye'de çok sayıda cezaevinde kullanılmaya başlanan, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü olarak görüşmelerine imkan veren e-görüş sisteminin, avukatlık kanunundaki hükümlere uygun olarak ve avukatların mevcut tutuklu/hükümlü görüş standartlarını engellemeyecek şekilde avukat-müvekkil görüşü için de hayata geçirilmesi konusunda mevzuat ve sistem uygunluğu çalışması yapılmasına karar verildi.