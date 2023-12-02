TBB Başkanı Erinç Sağkan Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyet, '13. Olağanüstü Genel Kurul' dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Sağkan ve beraberindekiler Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Sağkan, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyet, "13. Olağanüstü Genel Kurul" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sağkan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Sağkan, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, en büyük eserin ve emanetin olan Cumhuriyetimizin 100. yılında, bağımsız karakterine, yurtseverliğine ve müdafaa-i hukuka olan bağlılığına duyduğumuz sonsuz saygı ve şükranla yine, yeniden, bu sefer TBB'nin en yüksek karar mercii olan genel kurulunu oluşturan baro başkanlarımız, delegelerimiz ve seçilmiş organlarımızla huzurundayız. Özgür bir ülkede, insan onuruna yaraşır yaşamın ancak adaletle mümkün olabileceğinin bilinciyle, doğan her günde adaletin tesisi için mücadele veren evlatların olarak bugün yine buradayız, huzurundayız.

Bizler, hayatını hak mücadelesine adamış, 'insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' ilkeleri üzerine kurulu anayasal düzeni korumak, Cumhuriyet hukukuna ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak görevini ruhunda ve vicdanlarında taşıyan avukatlarız. Bu görevimizi pusulamız olan ilkelerinin ışığında ve hiçbir tahakküme boyun eğmeden yerine getireceğimizin sözünü bir kez daha, aynı kararlılıkla veriyoruz. Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin hak savunucuları olarak, bu cübbeyi giydiğimiz sürece hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz."