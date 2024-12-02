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TAZOF'dan Lisanslı Sporcu Yetiştirme Hamlesi

TAZOF'dan Lisanslı Sporcu Yetiştirme Hamlesi
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Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) Başkanı Şaban Kurt, lisanslı sporcu yetiştirmek için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Türkiye genelinde çocukların bilişsel becerilerine katkı sağlamak amacıyla düzenledikleri etkinliklerde, bu yıl lisanslama sürecine geçeceklerini belirtti.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) Başkanı Şaban Kurt, lisanslı sporcu yetiştirmek için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

TAZOF Başkanı Şaban Kurt, AA muhabirine, kuruldukları 2017'den itibaren düzenledikleri turnuvalarla çok sayıda öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Eqilibrio, Q-bitz, mangala, pentago, küre, kulami, reversi, motif ve abluka oyunlarıyla çocukların algılama, dikkat, mantık, akıl yürütme ve işlem becerilerine katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Kurt, bu kapsamda Türkiye genelinde organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akıl ve zeka oyunlarının Türkiye'de daha bilinir hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Kurt, "Lisanslı sporcumuz şu ana kadar yok. Bu yıl lisanslama sürecine de başlıyoruz. Gönüllülük esasına göre yürüyor. Şu ana kadar her yıl 1-2 milyon arası öğrenci bizim bu turnuvalarımızda yarışıyor. O yüzden de lisans üzerine inşallah bu yıl kulüplerimizle başlayacağız." dedi.

Kurt, düzenledikleri organizasyonlara ilginin çok iyi olduğunu, her yıl çok sayıda öğrencinin bu turnuvalara katıldığını dile getirdi.

Akıl ve zeka oyunlarının öğrencilere büyük katkı sağladığına dikkati çeken Kurt, şöyle konuştu:

"Çocukların algılama, dikkat, mantık, akıl yürütme gibi bilişsel becerilerine hitap ediyoruz. Yapmış olduğumuz program ve projeler bilişimin, çocukların orada geçirdikleri zamanın dışına çıkartıyor. Süreç içerisinde çocuklar bu turnuvalara, oyunlara katılarak kendilerine zaman ayırmış oluyorlar. Oyunsever çocuk ve öğrencilerimizi Türkiye turnuvamıza davet ediyorum."

Kars'ta 23-25 Mayıs'ta 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenleyeceklerini belirten Kurt, bu organizasyonda hedeflerinin daha çok öğrenciye ulaşmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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