Haberler

Tazmanya Üniversitesi'nin Çarpıcı Uygulaması: Ailelerin Rızası Olmadan Beden Parçaları Toplandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde bir üniversitenin, 1966-1991 yılları arasında 177 kişiye ait beden parçalarını ailelerin bilgisi ve rızası olmadan topladığı ortaya çıktı. Soruşturma, Tazmanya Üniversitesine bağlı müzede bulunan beden parçalarının yasa dışı olarak edinildiğini açığa çıkardı.

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde bir üniversitenin, 1966-1991 yılları arasında 177 kişiye ait beden parçalarını ailelerin bilgisi ve rızası olmadan topladığı ortaya çıktı.

ABC News'ün haberine göre, eyalet mahkemesi tarafından, Tazmanya Üniversitesine bağlı müzede bulunan 3 beden parçasının ailelere veya adli tabibe haber verilmeden alındığının tespit edilmesi üzerine 2016'da soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada,1966-1991 yılları arasında eyalette görev yapan patologların beden parçalarını otopsiler sırasında alarak Tazmanya Üniversitesine bağlı müzeye verdikleri belirlendi.

Adli Tabip Simon Cooper, patologların adli amaçlarla muhafaza edilen parçaların yanı sıra otopsilerinden de örnekler sağlayarak müzeye aktarmış olabileceğini kaydetti.

Cooper, o dönemde yürürlükte olan ve günümüzde de geçerli olan yasalar gereği, ölüm sebebine ilişkin incelemeler kapsamında alınan beden parçalarının ailelerin bilgisi ve rızası olmadan tıbbi araştırma veya eğitim için kullanılamayacağını ifade etti.

Tazmanya Üniversitesi Sağlık Bölümü Rektör Yardımcısı Graeme Zosky, ailelerin yaşadığı üzüntüden dolayı derin pişmanlık duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Yok artık Semih Kılıçsoy! Bütün ülke onu konuşuyor

Bütün ülke Semih'i konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Paylaşımı endişelendirdi

Ünlü oyuncudan gece yarısı korkutan paylaşım: Affedin yapamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.