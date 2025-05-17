Tazelenme Üniversitesi ile eğitimde 'ikinci bahar'larını yaşıyorlar

Anadolu Üniversitesi bünyesinde 2019 yılında kurulan "60+ Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü", 60 yaş üstü bireylerin eğitim, sosyal etkileşim ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlattığı gönüllülük esasına dayalı eğitim modelinde 207 kişiye ulaştı.

Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü Doç. Dr. Emre Birinci'nin koordinasyonunda, 1 Ekim 2019'da ilk ders zilinin çaldığı kampüste, yoga, nöroloji, insan hakları, astronomi, arkeoloji, fotoğrafçılık, halk dansları ile tiyatro gibi hem akademik hem de uygulamalı dersler veriliyor.

Proje, yaşlı bireylerin aktif ve üretken yaşam sürmelerine katkı sağlamayı hedeflerken, yaşam boyu öğrenme anlayışını da yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Herhangi bir diploma, sınav ya da akademik zorunluluk bulunmadan sürdürülen eğitimler, bireylerin hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif kalmalarına katkı sunuyor.

Dersler, gönüllü akademisyenler tarafından yürütülüyor ve öğrencilerin kendi yaşam tecrübeleri de ders içeriklerine dahil ediliyor. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, yıl boyunca düzenlenen atölye çalışmaları, geziler ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerin sosyal etkileşimleri de artırılıyor.

Günümüzde 207 öğrencisi bulunan ve ilk mezunlarını 2024 yılı haziran ayında veren 60+ Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü'ne her sene 50 kişi kayıt yaptırabiliyor.

"Burada sadece ders yapılmıyor"

Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü'nün kurucu koordinatörü ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü Doç. Dr. Emre Birinci, AA muhabirine, derslerin katılımcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini ifade etti.

Teorik ve uygulamalı içeriklerle öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden aktif kalmasının hedeflendiğini vurgulayan Birinci, geleneksel hale gelen Tazelenme Olimpiyatları'nın bu yıl beşinci kez yapılacağına dikkati çekti.

Üniversite eğitiminin yalnızca bilgi aktarmakla kalmadığını, güçlü topluluk ruhu oluşturduğunu aktaran Birinci, şöyle konuştu:

"Burada sadece ders yapılmıyor. Sosyalleşme de çok önemli. Anadolu Üniversitesi Kampüsü Türkiye'nin en güzel kampüslerinden biri. Bu ortamda yeni arkadaşlıklar kuruyorlar, dostluklar geliştiriyorlar. Herhangi bir öğrencimiz hastalandığında sınıf arkadaşları onu ziyaret ederek moral veriyor. Dayanışma kültürünü çok önemsiyoruz."

Öğrenci taleplerinin her yıl arttığını bildiren Birinci, "İki yıl öncesine kadar yüz yüze kayıt alıyorduk. Bir sabah kampüsümüzün Eczacılık Kapısı'na saat 03.30'da gelen öğrencilerimiz olmuştu. Güvenlik görevlileri şaşkınlık yaşadı. O sabah geldiğimizde 150 kişilik liste hazırlanmış, ilk 50 kişi belirlenmişti. Şimdi kayıtları çevrim içi alıyoruz. Kontenjan 5 dakika içinde doluyor." değerlendirmesinde bulundu.

48 yıl sonra yeniden öğrenci oldu

Tazelenme Üniversitesinde bu sene mezuniyet heyecanı yaşayan Canan Fincancı 48 yıl aradan sonra yeniden üniversite sıralarına oturmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

Anadolu Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe Bölümü mezunu olan Fincancı, arkadaşlarının teşvikiyle programa kayıt yaptırdığını belirterek, "Mezun olduğum okula isteyerek geldim ve umduğumdan fazlasını buldum. Beyin egzersizlerinden hukuka, astronomiden akıllı ilaç kullanımına kadar pek çok alanda bilgi edindim." dedi.

Fincancı, yeni arkadaşlıklar edindiğini ve sosyal çevresinin genişlediğini anlatarak, "Sosyal çevrem geniş olsa da Tazelenme Üniversitesi sayesinde daha da genişledi. Yeni arkadaşlarım oldu. Birbirimizden çok şey öğrendik. Hem belleğimiz güçlendi hem de dostlarımız çoğaldı." diye konuştu.

Kampüsün ilk öğrencilerinden 66 yaşındaki Sabahat Taşkın ise eğitim sürecinde edindiği bilgi ve farkındalıkların yaşamını derinden etkilediğini vurguladı.

Taşkın, eğitim almadan önce müze gezilerinde eserleri anlamakta zorlandığını dile getirerek, "Önceden neye baktığımı anlamazdım ama arkeoloji hocamız sayesinde artık en ince ayrıntısına kadar inceliyorum. Renklerin anlamını, yüz ifadelerindeki estetiği burada öğrendim. Hayatımda ilk kez sahneye burada çıktım. Olimpiyatlara katıldım, madalyalar kazandım." ifadelerini kullandı.

Ailesinin de bu süreçten etkilendiğini dile getiren Taşkın, "Eşim yaşı tutmadığı için katılamıyor ama önümüzdeki yılı sabırsızlıkla bekliyor. Ablamla birlikte derslere geliyoruz, arkadaşlarımı da teşvik ettim. Bu dostluk ortamı tarif edilemez. Mezun oluyorum ama keşke devam edebilsem." diye konuştu.

84 yaşındaki Haluk Baykal eşiyle eğitim alıyor

Kampüsün en yaşlı öğrencisi olan 84 yaşındaki Haluk Baykal ise dört yıl önce eşiyle programa katıldığını belirtti.

Anadolu Üniversitesi'ne 1963 yılında başladığını ancak ticarete atıldığı için eğitimini yarıda bıraktığını aktaran Baykal, şunları kaydetti:

"Okumak içimde bir ukdeydi. Tazelenme Üniversitesi sayesinde bu heyecanımı yıllar sonra yaşadım. Yeniden hayata gelmiş gibiyim. Eskiden monoton hayatım vardı. Kahvehanelere gitmezdim ama sosyal ortamım da yoktu. Burada hayatım renklendi. Hareket ettikçe hastalıklarım azaldı, ilaçlarımı azalttım. Eşimle birlikte derslere katılıyoruz. 53 yıllık evliyiz, bizim için farklı bir deneyim oldu."