Taze Meyve İhracat Sezonunu Başlatan Şili, Çin Pazarına Göz Dikti

Şili, 2022-2023 taze meyve ihracat sezonunu Salı günü başlattı. Bu sezona, Çin'den kirazlara yönelik artan talebin damga vurması bekleniyor.

Hükümet yetkilileri ve tarım örgütlerinin temsilcileri, taze meyve sevkiyatlarına yönelik lojistiğin iyileştirilmesi yollarını araştırmak üzere Valparaiso Limanı'nda biraraya geldi.

SES (İspanyolca): ESTEBAN VALENZUELA, Şili Tarım Bakanı:

"Bu 2022-2023 sezonunda tüm rekorları kırmak istiyoruz ve bunu başaracağız."

Şili Meyve İhracatçıları Birliği'ne (ASOEX) göre kiraz, Şili'nin önemli bir tarımsal ürünü olarak öne çıktı. Geçen sezon 356.348 ton kiraz ticareti yapılırken bunun yüzde 90'ı, Çin'e satıldı.

Bu sezon Şili, her biri 5 kilogram gelen yaklaşık 90 milyon kasa kiraz ihraç etmeyi umuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Santiago'dan bildiriyor.(XHTV)