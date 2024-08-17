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Tayyare ve Motor AŞ'nin kurulduğu alana Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi inşa edildi

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Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan Tayyare ve Motor AŞ'nin (TOMTAŞ) Kayseri'de kurulduğu alana inşa edilen Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, şehrin 98 yıl önce yarım kalan havacılık hikayesine katkı sağlaması bekleniyor. Lise, 2025 yılında öğrenci alımına başlayacak ve Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında gençlerin yetişeceği bir merkez olacak.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan Tayyare ve Motor AŞ'nin (TOMTAŞ) Kayseri'de kurulduğu alana inşa edilen Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesinin şehrin 98 yıl önce yarım kalan havacılık hikayesine katkı sağlaması bekleniyor.

Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Mehmet Altun iş birliğinde Erenköy Mahallesi'ne inşa edilen ve uçak şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken lise, 2025 yılında öğrenci alımına başlayacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk tayyare fabrikasının 1926 yılında Kayseri'de kurulduğunu ve çeşitli sebeplerden faaliyetlerini sürdüremediğini söyledi.

Fabrikanın bulunduğu alanda aynı zamanda bir çıraklık okulu olduğunu anlatan Palancıoğlu, "Bu lisesinin burada olmasının çok büyük anlamı var. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesini inşa ettiğimiz yerde aslında Türkiye'nin ilk uçak fabrikası kurulmuştu. Almanlarla ortak kurulan fabrikada aynı zamanda bizim kurduğumuz lise benzeri bir çıraklık okulu vardı. Dönemin sanayicisi olan en nitelikli kişilerin yetiştiği bir okul. Şimdi biz bunu 100 yıl sonra canlandırmış oluyoruz. Kayseri'de havacılık tarihi yeniden ayağa kalkıyor." diye konuştu.

İstihdam garantili lise

Okulun fen lisesi seviyesinde nitelikli eğitim vereceğini belirten Palancıoğlu, binada 11 atölye, büyük bir hangar, kütüphane ve kafeterya yer alacağını dile getirdi.

Öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfıyla eğitime başlayacağını aktaran Palancıoğlu, "Türkiye'nin ilk meslek ortaokulunu da burada kurmak istiyoruz. Şu anda Türkiye'de mevzuat gereği meslek ortaokulları kurulamıyor. Biz havacılık lisesiyle bakanlığımızdan da onay alabilirsek ilk havacılık ve uzay ortaokulunu burada kurmak istiyoruz." dedi.

Lisenin 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne de yakın olduğuna dikkati çeken Palancıoğlu, şöyle konuştu:

"Hemen yan tarafımız 2. Hava İkmal Bakım Merkezi (2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü). Dolayısıyla lisenin pratik uygulamalarında ve derslerinde bu fabrikadaki mühendis ve komutanların da ders vermesini ortak protokol kapsamında buraya destek çıkmalarını sağlayacağız. Bu kapsamda sadece teorik bir lise değil, özellikle pratik ve uygulamaya yönelik de bir lise olacağını düşünüyoruz. Burası Türkiye'de 50-100 yıl içinde havacılık ve uzay alanında gençlerin yetişeceği bir merkez olacak. Buradan başarıyla mezun olacak gençlerimiz Türkiye'nin savunma sanayisine, havacılık ve uzay sanayisine çok büyük katkı sunacaklar diye hedefliyoruz. Aynı zamanda sağlayacağımız iş birliği kapsamında başta TAİ, TEİ, TUSAŞ, Alp Havacılık, BAYKAR başta olmak üzere birçok savunma sanayi şirketi bu lisemizin sponsoru olacak. Öğrencilerimizi burslayacaklar ve stajlarını orada yaptıktan sonra da başarılı öğrencilerimizi iş garantisiyle inşallah iş hayatına kazandırmış olacağız."

Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ile savunma sanayi şirketlerinin bu lisenin paydaşları olacağını belirtti.

Lisenin bahçesinde uçak müzesi yer alacak

Kayseri'de 98 yıl önce üretilen uçaklardan birinin İstanbul Yeşilköy'deki Havacılık Müzesi'nde sergilendiğini aktaran Palancıoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, döneminde üretilen uçaklarla Kayseri'de üretilen uçakları kıyaslayabilirler. Hakikaten döneminin en nitelikli uçakları burada üretilmiş. Ama tabi çeşitli sebeplerden bu yarım kalmış. Bu yarım kalan hikayeyi inşallah Kayseri'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi tamamlayacak."

Palancıoğlu, lisenin bahçesinde atıl uçakların, farklı tipteki iş uçaklarının sergileneceği bir müze de yer alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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