Tayvanlı savaş pilotu, NATO Savunma Koleji'nde eğitim gördüğünü açıkladı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın Hava Kuvvetlerinde görevli savaş pilotu, değişim programı kapsamında NATO'nun Roma'daki Savunma Koleji'nde eğitim gördüğünü bildirdi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Savunma Bakanlığının Taipei'de Hsinchu Hava Üssü'ndeki medya turu sırasında gazetecilerle sohbet eden savaş pilotlarından Yarbay Vu Pang-yın, 2022'de NATO Savunma Koleji'nde 6 ay süren eğitime katıldığını belirtti.

Vu, NATO ülkeleri ve partner ülkelerden temsilcilerin katıldığı eğitimde uluslararası ve bölgesel güvenlik durumunun, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ve Hint-Pasifik bölgesindeki sorunların ele alındığını ifade etti.

Eğitimin içeriğinin "askeri" değil "akademik" olduğunu vurgulayan Vu, farklı ülkelerden asker ve diplomatlardan oluşan sınıf arkadaşlarının, eğitim süresince Tayvan sorunu ile yakından ilgilendiklerini gözlediğini dile getirdi.

Savunma Bakanlığı, NATO ile söz konusu değişim programının uzun yıllardır sürdüğünü, bu kapsamda her yıl bir askeri personelin 6 aylık eğitim için gönderildiği bilgisini paylaştı.

Tayvan'ın ABD ile askeri ilişkileri ve eğitim işbirliği olduğu biliniyor. Ada'daki hükümetin NATO ile bu türden ilişki kurduğu ise ilk kez Tayvanlı subayın demeciyle gün yüzüne çıkmış oldu.

NATO konuyla ilgili açıklama yapmazken, Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Ma Şiaoguang, iki haftada bir düzenlenen olağan basın toplantısında olaya değinmeden Pekin'in Tayvan konusundaki tezlerini yineledi.

Yeni yılda Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığının süreceğini vurgulayan Sözcü Ma, "Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik girişimlerin başının ezileceğini" ifade etti.

Ma, "Bazı yabancı ülkelerdeki Çin karşıtı unsurların, Tayvan'ın bağımsızlığını taammüden desteklemesi bilinçli provokasyondur." ifadesini kullandı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasındaki savaşta galip çıkan Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, Taipei'de geçici hükümet kurmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık ve egemenlik ihtilafı hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.