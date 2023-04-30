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Tayvanlı dron üreticisi, ABD'li şirketle radar tedariki için mutabakat zaptı imzaladı

Tayvanlı dron üreticisi, ABD'li şirketle radar tedariki için mutabakat zaptı imzaladı

Güncel Haberler

Tayvanlı dron üreticisi Thunder Tiger'ın, ABD'li radar sistemleri geliştiricisi Imsar Lld. ile ileri teknoloji radar tedariki konusunda mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Tayvanlı dron üreticisi Thunder Tiger'ın, ABD'li radar sistemleri geliştiricisi Imsar Lld. ile ileri teknoloji radar tedariki konusunda mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, mutabakat kapsamında Imsar'ın Sentetik Açıklık Radarı (SAR), Thunder Tiger'ın geliştirdiği "T400" tipi insansız hava aracında (dron) kullanılmak üzere test edilecek.

Sentetik açıklık radarı, hareketli radar anteni sayesinde hedef bölgedeki nesneleri ve uzamı, iki veya üç boyutlu olarak haritalandırabiliyor.

Şirketler, radarı, ticari ve askeri amaçlı uygulamalar için birlikte test edecek.

Tayvan Ekonomik İşler Bakanlığınca desteklenen "T400" dron programı, Ada'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şirket, "T400" ve diğer dron prototiplerini eylülde düzenlenecek "Taipei Havacılık, Uzay ve Savunma Teknolojisi Fuarı"nda sergilemeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel

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