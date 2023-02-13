Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin Türkiye'yi terk ettiğine ilişkin iddia Açıklaması

Güncel Haberler

Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin Türkiye'yi terk ettiğine ilişkin iddia Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Kardaş, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelerek Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları yapan Tayvanlı ekibin ülkeyi terk ettikleri iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin tercümanlarının görüntülerine yer veren Kardaş, "Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiası gerçek dışıdır. Doğrusunu, Tayvanlı ekibe tercümanlık yapanlardan dinleyelim: 'Herhangi bir alınma gücenme görmedik. Çalışmalarını başarıyla tamamladılar. Seremoni ile uğurlandılar.'" ifadelerini kaydetti.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İdris Kardaş Türkiye Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title