Tayvan, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Belarus'a ihracat kısıtlamaları getirdi - Haberler

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Tayvan, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Belarus'a ihracat kısıtlamaları getirdi

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Tayvan, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Belarus'a ihracat kısıtlamaları getirdi

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa aktif şekilde katılmakla suçladığı Belarus'a ihracat kısıtlamaları getirdi.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa aktif şekilde katılmakla suçladığı Belarus'a ihracat kısıtlamaları getirdi.

Tayvan Ekonomi Bakanlığı, şirketlerin, özel izin olmadan Belarus'a "stratejik yüksek teknoloji ürünleri" ihraç etmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Ukrayna'daki savaşa aktif olarak katılmakla suçladığı Belarus'a ihracat kısıtlamaları getiren Taipei, geçen ay da Rusya'ya benzer kısıtlamalar uygulamıştı.

Belarus, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına verdiği destek nedeniyle ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve Japonya'nın yaptırımlarına maruz kalmıştı.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Belarus, İhracat, Ukrayna, Tayvan, Güncel, Haberler

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