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Tayvan Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Yapıldı

Tayvan Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Yapıldı
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Tayvan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona diplomatik ve siyasi temsilcilerin katılımıyla, Tayvan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımlar ve işbirlikleri hakkında bilgi verildi.

Tayvan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Başkentte bir otelde verilen resepsiyona Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, siyasi temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Ankara Temsilcisi Volkan Chi-Yang Huang, burada yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tayvan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımlarla ilgili bilgi verdi.

???????Chi-Yang Huang, Türkiye ile Tayvan'ın ticaret, eğitim, turizm ve iklim değişikliği gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye devam ettiğinin altını çizdi. Program, katılımcılara yemek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel

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