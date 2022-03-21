Tayvan merkezli Xdynamics elektronik firmasından Ukrayna'ya dron bağışı

Tayvan merkezli Xdynamics elektronik firması, Ukrayna'ya askeri amaçla kullanabilecekleri 10 adet Evolve 2 tipi dron bağışı yapacaklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Tayvan merkezli Xdynamics elektronik firması Ukrayna'ya yardım amaçlı dron tedarik edeceğini açıkladı. Ukrayna'ya askeri amaçla kullanabilecekleri 10 adet Evolve 2 tipi dron bağışı yapacak Xdynamics firmasının sözcüsü Bert Hsu düzenlenen basın toplantısında, firmalarının savaş karşıtı olduğunu ve bağışlanacak olan dronların barışın sağlanması ve tıbbi malzemelerin taşınması konusunda Ukrayna'ya yardımcı olacağını söyledi. Hsu, bağışlanacak olan dronların yüksek kalitede görüntü sağlayan teknolojiye sahip olduğunu ve birkaç gün içinde ABD üzerinden direkt Polonya'ya gönderileceğini belirtti.

Basın toplantısına katılan Taiwan Statebuilding Partisi (TSP) Genel Sekreteri Wang Hsing-huan, Ukrayna'nın Tayvan gibi anti demokratik bir rejime karşı mücadele ettiğini ve aynı safta yer aldıklarını söyleyerek, "Dronlar, savaş zamanı en etkili modern ekipmanların başında yer alıyor ve insani yardım konusunda çok önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Xdynamics firmasının bağışlayacağı Evolve 2 dronları 90 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 11 kilometre mesafe kat edebiliyor. Havada 33 dakika kalabilen dronların tanesi 3 bin 500 ABD dolarına satılıyor.

Ukrayna'ya gönderilecek dronlarda, düşman tarafından fark edilmesini zorlaştıran ses çıkarmayan pervanelerde bulunacak.

(Uğur Rıfat Karlova/ İHA)