Tayvan lideri Tsai: 'Çin'in gerilimi tırmandırdığı aşikar'

NEW Orta Amerika ülkelerine yapacağı 10 günlük ziyaret öncesi Çin'in itirazlarına karşın ABD'nin New York kentinde gayriresmi temaslar gerçekleştiren Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in gerilimi tırmandırdığını, ülkesinin ise barıştan yana olduğunu savundu.

NEW Orta Amerika ülkelerine yapacağı 10 günlük ziyaret öncesi Çin'in itirazlarına karşın ABD'nin New York kentinde gayriresmi temaslar gerçekleştiren Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in gerilimi tırmandırdığını, ülkesinin ise barıştan yana olduğunu savundu.

Tsai, ziyaretine ilişkin Twitter'dan paylaşımlarda bulundu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsünün New York'taki merkezince Küresel Liderlik Ödülü'ne layık görülen Tsai, burada yaptığı konuşmada, "Bu ödül, Tayvan halkının muazzam zorluklar karşısında gösterdiği dayanıklılığa bir övgü niteliğinde." ifadesini kullandı.

Tsai, "Çin'in gerilimi tırmandırdığı aşikar." diyerek, Tayvan halkının ise çatışma değil, barış istediğini, bunun yolunun da güçlenmekten geçtiğini savundu.

Diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili uluslararası kuruluşların bünyesinden dışlanmaya devam ettiklerini söyleyen Tsai, bunun adaletsizlik olduğu görüşünü dile getirdi. Tsai, "Tayvan'ın uluslararası organizasyonlara katılımını kolaylaştırmak için diğer demokrasilerin desteğine ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Tayvan Boğazındaki istikrarsızlığın tüm dünya için ekonomik ve güvenlik riski oluşturduğuna işaret eden Tsai, bu kapsamda güvenliğin yanı sıra ekonomik işbirliklerinin de geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Otoriterliğe karşı tek başlarına mücadele edemeyeceklerini kaydeden Tsai, bu kapsamda ABD ve benzer düşünen demokrasilerle birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Tsai ayrıca Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, New York ziyaretinin ikinci gününde Tayvanlı girişimciler tarafından işletilen mağaza ve pastaneyi ziyaret ettiğini ve Tayvan'ın BM nezdindeki temsilcileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Tsai'nin ziyaretleri

Tsai, 1-3 Nisan'da Guatemala'yı, 3-5 Nisan'da Belize'yi ziyaret edecek. Bu kapsamda Tsai, ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayriresmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tayvan lideri, ziyaretlerinde, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ve Belize Başbakanı John Briceno ile görüşecek, Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Temsilcilikleri yetkilileri ile bu ülkelerde yaşayan Tayvanlılarla bir araya gelecek.

Belize ziyareti dönüşünde ise Los Angeles şehrine uğrayarak Ronald Reagan Kütüphanesi'nde düzenlenecek toplantıda konuşacak Tsai'nin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi bekleniyor.

Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa, bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız." ifadesini kullanmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.