Tayvan lideri, ada çevresindeki tatbikatlar yapan Çin'e itidal çağrısında bulundu Açıklaması - Haberler

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Tayvan lideri, ada çevresindeki tatbikatlar yapan Çin'e itidal çağrısında bulundu Açıklaması

Tayvan lideri, ada çevresindeki tatbikatlar yapan Çin'e itidal çağrısında bulundu Açıklaması

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen, Pekin'in ABD Temsilci Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından ada çevresinde başlattığı askeri tatbikata tepki gösterdi.

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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen, Pekin'in ABD Temsilci Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından ada çevresinde başlattığı askeri tatbikata tepki gösterdi.

Tsai, televizyonda yayımlanan halka hitabında, Çin'in Tayvan çevresindeki uluslararası hava ve deniz koridorlarının bulunduğu bölgelere füzeler fırlatmasının "sorumsuzca bir eylem" olduğunu, "bölgede askeri tehditleri artırdığını" ifade etti.

Tayvan lideri, "(Çin'in eylemleri), Tayvan Boğazı'ndaki statükoya zarar veriyor ve egemenliğimizi ihlal ediyor. " ifadesini kullandı.

Tsai, Tayvan'ın Çin'in tehditleri karşısında gerilimi artırmayacağını, ancak egemenliğini savunacağını belirterek, Pekin'e "akıl ve itidale hareket etme" çağrısı yaptı.

Hükümetin limanlarda ve havaalanlarındaki faaliyetlerin sorunsuzca yürütülmesi ve finans piyasalarının istikrarlı işleyişi için gerekli tedbirleri alacağını ifade eden Tsai, Tayvan ordusunun da tatbikat bölgelerinde teyakkuz seviyesi artırdığını kaydetti.

Uluslararası topluma çağrı

Tsai, Tayvan'ın bölge ülkeleri ve dünyadaki demokratik ortakları ile Hint-Pasifik bölgesinde barışın korunması için çalışmayı sürdüreceğini vurgulayarak, "Uluslararası toplumu Tayvan'ın demokrasisini destekleme ve Çin'in tek taraflı ve akıl dışı askeri eylemlerine karşı çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Tayvan lideri, Çin'in eylemlerini eleştiren ortak açıklama yayımlayan G7 ülkelerine, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı destekleri için" teşekkür etti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in dün Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlarda fırlattığı güdümlü füzelerin "kara suları" olarak gördüğü bölgelere düştüğünü bildirmişti.

Çin Savunma Bakanlığı, Pelosi'nin ziyaretinin ardından, Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Ada'nın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağı bildirilmişti.

7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda.

Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğaz geçişindeki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirildi.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Nancy Pelosi Tayvan Pekin Güncel Haberler

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