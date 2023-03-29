Tayvan lideri ABD'ye gelmeden, üst düzey ABD'li ve Çinli yetkililerin görüştüğü öne sürüldü

NEW Orta Amerika ülkeleri ziyareti kapsamında ABD'ye uğrayacak olan Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ziyareti öncesi ABD ve Çin'den üst düzey yetkililerin görüştüğü iddia edildi.

NEW Orta Amerika ülkeleri ziyareti kapsamında ABD'ye uğrayacak olan Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ziyareti öncesi ABD ve Çin'den üst düzey yetkililerin görüştüğü iddia edildi.

Bloomberg, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, 24 Mart Cuma günü Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile konuştuğunu ileri sürdü.

İsimlerini açıklamak istemeyen konuya yakın kişilere atfedilen iddiaya göre, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in, Orta Amerika ülkelerine yapacağı ziyaretler kapsamında geçiş için uğrayacağı "resmi olmayan" ABD ziyareti öncesi gerçekleşen görüşme dikkati çekti.

ABD ve Çin yetkililerince ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Tsai, 10 günlük yurt dışı gezisi için bugün Ada'dan ayrıldı

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaret edeceği, öncesinde ve sonrasında ABD'nin New York ve Los Angeles şehirlerinde temaslarda bulunacağı 10 günlük yurt dışı gezisi için bugün Ada'dan ayrıldı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Tsai, 1-3 Nisan'da Guatemala'yı, 3-5 Nisan'da Belize'yi ziyaret edecek.

ABD'ye uğradığında Tsai'nin Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi ihtimaline ilişkin Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa, bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız." ifadesini kullanmıştı.

Diğer yandan Beyaz Saray, Çin ile çatışma değil, rekabet gözettiklerini vurguluyor.

Başkan Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın zamanda görüşüp görüşmeyeceğine dair soruyu "Evet" şeklinde yanıtlamış ancak ne zaman görüşeceğine dair ise bilgi vermeyeceğini kaydetmişti.